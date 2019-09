Pasaules lielākā piramīda neatrodas Ēģiptē

A post shared by laucast23 (@laucast23) on Dec 23, 2018 at 8:59pm PST

Pagaidām nav noskaidrots, kas tieši to varētu būt uzbūvējis 2300 gadus atpakaļ. Tāpat arī nav saprotams, vai būvnieki bija paredzējuši to, ka būvniecībā izmantotais māls izrādīsies laba augsne dažādiem augiem, kas to prasmīgi noslēpj no nejauša garāmgājēja acīm.