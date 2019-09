Foto: Dabas katastrofa Spānijā - applūdis vesels valsts reģions

Pagājušajā ceturtdienā, 12. septembrī, ziņots par vēl divu cilvēku nāvi - viņi bijuši iesprostoti apgāztā automašīnā. Senioru pāris nav spējis izkļūt no spēkrata un kļuvis par upuri straumēm, kuras plūdušas pa pilsētas ielām.

No krastiem izgājusī upe ir appludinājusi vairākas apdzīvotas vietas, no kurām ir evakuēti simtiem cilvēku. Glābēji ir cēluši cilvēkus nost no māju jumtiem, kā arī glābuši tos, kuri neveiksmīgi bija nokļuvuši straumes varā. Tik spēcīgi plūdi reģionā nav manīti vismaz simts gadus.