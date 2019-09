Ksenija Sobčaka otrreiz apprecējusies. Publiskoti krāšņi kāzu foto

Этот прекрасный день позади, но эмоции продолжают переполнять! Роскошным было всё: вид из @ritzcarlton_moscow платье от Galia Lahav из @boscoceremony и конечно же туфли от @rubeusmilano - редкий случай когда с легкостью выдержала весь вечер на 10,5см!❤️

