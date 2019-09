Būvnieku karteļa krimināllietā KNAB nav izrādījis interesi par AM amatpersonām un iepirkumiem

Proti, likumsargus ieinteresējis tas, ka laikā no 2015. līdz 2018. gadam kompānija "Arčers" uzvarējusi astoņos Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra izsludinātajos iepirkumos par kopumā 42 miljoniem eiro.

AM Militāri publisko attiecību departamenta direktors Galkins aģentūrai LETA skaidroja, ka AM pēc KNAB sāktā kriminālprocesa neveic pārbaudi atbilstoši savai kompetencei par būvniecības iepirkumiem armijai. Ne KNAB, ne Konkurences padome konkrēti AM nav sniegusi nekādu informāciju vai tās pieprasījumu saistībā ar septembra notikumiem.