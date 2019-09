Foto, kas liek aizdomāties. Kā izskatās cilvēka ikdiena, ja no tās aizvāc viedierīces?

Amerikāņu fotogrāfs Ēriks Pikersdžils ir izveidojis māksliniecisku fotogrāfiju sēriju “Noņemts”, lai parādītu cilvēkiem to, kā viņi izskatītos, ja no viņu rokām pēkšņi pazustu viedierīces. Katrā portretā iemūžināti cilvēki, kuriem it kā no rokām ir “noņemtas” viedierīces, tādējādi radot iespaidu, ka viņi skatās uz tukšām rokām, ignorējot apkārtni un cilvēkus sev līdzās. Rezultāti ir likuši aizdomāties tūkstošiem cilvēku, kalpojot kā atgādinājums par to, cik būtiski ir reizi pa reizi viedierīces nolikt malā.