Automašīnā ar mēbelēm muita atrod vairāk nekā divus miljonus kontrabandas cigarešu

Šī gada 14. septembrī, veicot kravas transportlīdzekļu kontroli pirms to uzbraukšanas uz prāmja, kas kursē no Ventspils uz Nīnashamnu Zviedrijā, muitas amatpersonas padziļinātai pārbaudei novirzīja kādu automašīnu. Saskaņā ar pavaddokumentiem tajā no Lietuvas tika vesta krava ar krēsliem, ko bija paredzēts nogādāt Zviedrijā un Dānijā.