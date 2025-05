Autobusa Maskava-Rīga pasažieris ieradies Latvijā ar masalām. SPKC aicina atsaukties citus pasažierus

Masalu slimnieks ieradies Rīgā 17.aprīlī plkst.12.45 ar starptautisko autobusu "Ecolines", kas izbrauca no Maskavas 16.aprīlī plkst.17.15. SPKC ir pieprasījis informāciju par reisa pasažieriem no autobusu operatora, taču to vēl nav saņēmis.