Ja labierīcības mājoklī ir atsevišķi no vannas istabas, tad parasti telpa ir sevišķi neliela izmēra. Šajā gadījumā jāpievērš uzmanība visām telpas nišām un jāizmanto katra iespēja kā to izmantot pēc iespējas funkcionālāk. Tualetes podu izvēle ir atkarīga no telpas specifikas, tomēr nelielā telpā, kur no svara ir katrs centimetrs, ieteicams izvēlēties tualetes podu modeļus, kas stiprināmi pie sienas un atstāj brīvu vietu zem tiem.