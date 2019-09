Patversmē rezervēti gandrīz visi Ilģuciema mazsunīši. Jaunajiem saimniekiem būs jāšķiras no prāva ziedojuma

Lielākā daļa no suņiem ir šobrīd populārie punduršpici, kuru cena tirgū var sasniegt vienu tūkstoti eiro. Daži no suņiem ir jorkšīras terjeri vai to jaukteņi. Šoreiz patversme nolēmusi, ka jaunajiem saimniekiem būs jāiztur ne tikai nopietnas intervijas, bet jāšķiras arī no ziedojuma 100 līdz 300 eiro apjomā, lai iegūtu aprūpē dzīvniekus.