Sevastova WTA rangā zaudē vienu pozīciju, tuvojoties trešajam desmitam

Sevastova iepriekšējā nedēļā spēja noturēt pozīcijas rangā, tomēr izstāšanās no Osakas "Premier" turnīra, kā arī pirmdien piedzīvotais zaudējums Uhaņas "Premier 5" sacensībās, nav nācis par labu, jo zaudēti svarīgi punkti. Vēl iepriekš tenisiste piedalījās "US Open", kur apstājās trešajā kārtā, nespējot aizstāvēt pērn pusfinālā nopelnītos punktus.

Savukārt pirmajā desmitniekā izmaiņas nav notikušas. Pirmo pozīciju ieņem austrāliete un "French Open" čempione Ešlija Bārtija, tālāk seko čehiete Karolīna Plīškova un ukrainiete Jeļina Svitoļina. Ceturtā ir Naomi Osaka no Japānas, piektā šī gada "US Open" uzvarētāja kanādiete Bjanka Andresku, bet Simona Halepa no Rumānijas noslēdz labāko sešinieku. Tālāk seko čehiete Petra Kvitova, Kiki Bertensa no Nīderlandes, amerikāniete Serēna Viljamsa ir devītā, bet desmitnieku noslēdz Belinda Benčiča no Šveices.