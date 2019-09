"Liene, lai kur tu būtu, nāc mājās!" Kivičs izstāsta savu versiju par konfliktiem ar Skulmi

Atgādinām, ka Kivičs jau izdzēstā ierakstā vietnē "Facebook" lūdza sabiedrības palīdzību , lai nokļūtu pie Lienes, kura it kā atrodas klosterī Liepājā.

Sazinoties ar Kiviču, mūziķim ir citādāka versija par to, kādu publiskajā telpā snieguši dažādi aculiecinieki . Viņš norāda, ka Lienei nav darījis pāri, lūdzot mīļoto pēc iespējas ātrāk atgriezties mājās.

"Es neesmu pieskāries Lienei! "Bowlero" centrā es no dusmām iejaucu ar kāju pa krēsliem, bet pie Nacionālā teātra es izņēmu viņai no somiņas mājas atslēgu, naudu, skaļi nolamājos un gāju prom. Es viņai neesmu iesitis nevienu reizi!" norāda mūziķis.

Kā skaidro skandalozais mākslinieks, abiem mīlniekiem vienam no otra ir atkarība - pat tad, kad mūziķis ieiet tualetē, Liene prasa, kur viņš tik ilgi ir palicis. "Bet tūlīt būs ceturtā nakts, kad es viņu neesmu redzējis. Un es nezinu, kur viņa ir. Viņas kaut kāds brālēns Dzintars telefonu neceļ, viņas brālis telefonu neceļ un es jūtos drausmīgi."

Kivičs stāsta, ka abu strīdi abos gadījumos izcēlušies tādēļ, ka Lienei vienmēr esot vairākas versijas par vienu un to pašu stāstu.

"Mums viegli nav vispār. Tad kad mēs sākām savas attiecībās, mēs sākām no baltas lapas un nekad nemelojām viens otram. Lienei īsti neizdevās to īstenot un man nav skaidrs, kā var teikt cilvēkam piecas reizes dienā, ka tu viņu mīli, bet vienlaicīgi arī šo to safleitēt. Man vienalga, ko visi par mani domā. Man galvenais, lai mēs esam kopā," bilda Kivičs.