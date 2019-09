View this post on Instagram

Yanköşe, dördüncü edisyonunda Vahit Tuna’nın “İsimsiz” adlı çalışmasını ağırlamaktan mutluluk duyuyor. • 440 çift siyah kadın ayakkabısından oluşan “İsimsiz” projesinin çıkış noktası, Türkiye’de sayıları gitgide artan kadın cinayetleri. 2018 yılında Türkiye’de erkekler tarafından çeşitli şekillerde ve sebeplerle öldürülen kadın sayısına işaret eden çalışma, kadına yönelik şiddetin hafızasını tutarak sokağa taşıyor; kamusal bir tartışma ve bilinçlenme için bir aracı olma görevi üstleniyor. #yankoseprojesi #440ayakkabi