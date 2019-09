Zirnekļi ir svarīgi iekštelpu ekosistēmā. Kāpēc tos nevajadzētu nogalināt?

Dažas no zirnekļu sugām dzīvei iekštelpās pat dod priekšroku, jo tur neviena netraucētas tās var dzīvot un radīt pēcnācējus. Lielākā daļa no šiem zirnekļiem izvairās no saskarsmes ar cilvēku un nav nedz agresīvi, nedz bīstami cilvēkiem. Turklāt tie mums sniedz labumu, atbrīvojot telpas no insektiem vai pat citiem zirnekļiem.