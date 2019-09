Iespējams, LTRK izkrāpusi naudu fiktīvos darījuma braucienos

"Esmu pārsteigts, cik liels ir iesaistīto personu loks lielu ES naudas summu izkrāpšanā, un arī par to, ka LTRK organizējusi šo procesu," laikrakstam sacījis LIAA direktors Andris Ozols, norādot, ka ir notikusi salīdzinoši vienkārša ES naudas izkrāpšana, braucot fiktīvos darījuma braucienos, kurus organizēja LTRK. Runa ir par 80% līdzfinansējumu tirdzniecības misijām ārzemēs, ko no valsts budžeta izlobēja LTRK.

Kriminālprocesā par aizdomām par krāpšanos nodotas 32 LTRK organizētās tirdzniecības misijas ar kopējo Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējumu 626 030 eiro. To jau vairāk nekā gadu izmeklē Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde (ENAP).

"LTRK organizētajām tirdzniecības misijām projekta "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" ietvaros (sākot no 2016.gada marta) kopējais uzņēmumu pieprasītais atbalsta apmērs par tirdzniecības misijām ir 1,737 miljoni eiro, no kura uzņēmumiem izmaksāti 1,6 miljoni. Šobrīd kriminālprocesa dēļ ieturēts un neizmaksāts 151 tūkstotis eiro, kas ir ceturtā daļa no iespējami izkrāptās summas," skaidrots LIAA. Aizdomīga un attiecīgi izmeklēšanā ir katra trešā LTRK organizētā misija.