Pagājuši 25 gadi, kopš Baltijas jūrā ceļā no Tallinas uz Stokholmu nogrima prāmis "Estonia", aizraujot dzelmē 852 cilvēkus, taču vēl joprojām katastrofu apvij dažādi noslēpumi, nostāsti un sazvērestības teorijas. Portāls "Apollo" apkopojis 25 faktus par kuģa katastrofu.

1. Pasažieru prāmis "Estonia" nogrima 1994. gada 28. septembrī Baltijas jūrā netālu no Somijas piekrastes vētras laikā - viļņu augstums tajā vakarā bija aptuveni seši metri.

3. Uz kuģa atradās 989 cilvēki, no kuriem bojā gāja 852.

5. Pasažieru vidū bija 24 Latvijas iedzīvotāji, no kuriem bojā gāja 17.

9. No pasažieriem neizdzīvoja 97 procenti sieviešu, kā arī neviens bērns, kurš būtu jaunāks par 12 gadiem.

21. Igaunijas prāmja katastrofas izmeklēšanas komisija nav apstiprinājusi, ka uz prāmja nav atradusies militāra krava, toties tā atklājusi, ka starp Zviedriju un Igauniju 1993. gadā tika noslēgta slepena vienošanās par militārā mantojuma transportēšanu. Vienošanās joprojām ir valsts noslēpums un ar to saistītie dokumenti - slepeni.

22. Zviedrijas Apelācijas tiesa 2006. gadā apstiprināja, ka divas reizes "Estonia" slepeni vedis militāru kravu no Tallinas uz Stokholmu, vienu no tām - tikai nedēļu pirms liktenīgā reisa, līdz ar to traģēdijas naktī uz klāja varēja atrasties nezināma krava, kas varēja būt iemesls traģisko notikumu ķēdei.