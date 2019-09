Ekonomikas ministrs: OIK izmaksas varētu uzlikt CO2 piesārņojuma radītājiem transportā un enerģētikā

OIK likvidēšana nozīmēs, ka "mēs to vairs neredzēsim savos rēķinos", aģentūrai LETA paziņoja Nemiro. Politiķis skaidroja, - lai to panāktu, līdzekļi netiks ņemti tikai no budžeta, bet arī atbilstoši Eiropas Savienības nosacījumiem ieviešot principu "piesārņotājs maksā". Kā to ieviest praksē, vēl tiks spriests, taču jau tagad tiek plānots attiecināt šo slogu jeb maksājumu uz piesārņotājiem transporta un enerģētikas jomā.