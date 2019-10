Vai Latvijai būs sava Grēta? Skolniece Austra televīzijā runā par klimata pārmaiņām

Meitene uzskata, ka viens no iemesliem, kāpēc Latvijas iedzīvotāji tik ļoti nesatraucas par klimata pārmaiņām, ir tāpec, ka ikdienā to nepiedzīvo.

Izskanējis aicinājums domāt par to, ko katrs no mums var darīt, lai pēc iespējas mazāk kaitētu videi. Tā vietā, lai brauktu ar personīgo automašīnu, braukt ar velosipēdu vai sabiedrisko transportu. Arī neēst gaļu vai to ēst mazāk, pievērst vairāk uzmanības atkritumu šķirošanai, nepirkt jaunas drēbes. Skolniece Austra uzsvēra, ka tā ir katra paša izvēle, kā rīkoties. No šīm lietām meitene cenšas darīt pēc iespējas vairāk.