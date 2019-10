Klosteris un "psihene": Kivičs un Skulme atklāj detaļas par Lienes pazušanu

Visas šīs dienas Lieni nebija iespējams sazvanīt, jo, kā atklāj sieviete, viņai tika atņemts telefons. "Kad sāku to meklēt, viņš [radinieks - red.] man paskaidroja, ka man vajag aizmirst uz kādu brīdi sociālos tīklus, internetu un kādu laiku nekontaktēties ne ar vienu, lai esmu tikai ar sevi un varu padomāt. Tā arī nokļuvu Liepājas klosterī."

Kā atklāj Skulme, viņa Liepājas klosterī pavadījusi piecas dienas. "Māsas bija apsolījušas maniem radiem, ka no klostera teritorijas nedrīkstu aiziet.

"Vārdu sakot, nomarinēt Lieni līdz Ziemassvētkiem prom no manis ar domu, ka viņa, neesot kopā ar mani, spēs mani aizmirst. Un no kā tad viņai psihenē ir jāārstējas? Viņai jāārstē atkarība no Kiviča," pikts ir mūziķis.