Merzļikins ar zaudējumu debitē NHL; Bļugers gūst vārtus

Merzļikins jau no pirmajām minūtēm aktīvi iesaistījās spēlē, bieži izejot no vārtiem, lai apstādinātu ripu, tāpat arī kustības šķita ļoti brīvas un pārdomātas. Spēle viņam gāja no rokas un pirmo periodu Latvijas vārtsargs nostāvēja "sausā", taču otrajā trešdaļā Merzļikins pirmajās piecās minūtēs ielaida divas ripas.