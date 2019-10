Darbs erotisko filmu studijās Rīgā un Liepājā - vilinošs piedāvājums vai krāpniecība?

Sludinājumus par to, ka ir pieejamas vakances pieaugušajiem domāto jeb porno filmu industrijā, jaunietis atradis populārā interneta sludinājumu portālā. Darba vieta - Liepāja, alga - tāda, par kādu jaunietis var tikai sapņot, no nepilna līdz pat vairākiem tūkstošiem eiro nedēļā. Viņš ir bijis ieinteresēts, aizrakstījis e-pastu, taču saņēmis atbildi, ka vispirms uz bankas kontu Itālijā jāpārskaita 250 eiro, lai it kā apmaksātu veselības pārbaudes.