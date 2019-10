"Biju gatavs pamest Barselonu." Mesi stāsta par pagātnes nodokļu skandālu

Lai gan Lionels Mesī ir viens no visu laiku labākajiem spēlētājiem futbola laukumā, ārpus laukuma arī viņš ir pieļāvis kļūdas. Viena no tām notika 2013. gadā, kad argentīnietis tika apsūdzēts nodokļu krāpšanā. Sarunā ar portālu "AS" atzina, ka nodokļu problēmas teju novedušas pie aiziešanas no "Barcelona".