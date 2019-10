Eksperte: Izmaiņas bezdarbnieku pabalstu izmaksas kārtībā var likt sabiedrībai domāt, ka nodokļus maksāt ir bezjēdzīgi

Medne aģentūrai LETA uzsvēra, ka ieguvums no izmaiņām pabalstos būs 12 miljoni eiro, taču nav veikti aprēķini par to, cik liels būs zaudējums, jo pabalstu var saņemt tikai tie, par kuriem darba devējs veic sociālās apdrošināšanas iemaksas 1,84% apmērā no bruto algas.

Kā ziņots, nākamgad paredzēts samazināt bezdarbnieka pabalsta izmaksas ilgumu no deviņiem uz astoņiem kalendārajiem mēnešiem. Kā iepriekš informēja LM, izmaiņas skars arī bezdarbnieka pabalsta apmēru - tiks samazināta izmaksājamā bezdarbnieka pabalsta proporcija par trešo mēnesi no pilna apmēra uz 75%, par piekto un sesto mēnesi no 75% uz 50% un par septīto un astoto mēnesi no 50% uz 45% no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta.