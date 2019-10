Foto: Āgenskalna tirgū rosās lietuvieši

Divu dienu garumā tirgū tiks piedāvāti iecienītākie produkti un preces no Lietuvas, kā arī būs pieejami jaunumi. Starp precēm būs arī slavenā saldā eglīte šakotis, arī skilandis – tradicionāls kūpinājums no kapātas cūkgaļas, iemīļotās ādas somas un pītie grozi, rotas no dažādiem akmeņiem, garšaugu maisījumi un fermentētās tējas.