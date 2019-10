Lai novelkot kurpes nebūtu kauns! Padomi pēdu veselībai slēgto apavu sezonā

Ērti un situācijai atbilstoši apavi

Galvenais, lai kājas sausas!

Viens no lielākajiem rudens, ziemas un pavasara izaicinājumiem ir slapjums. Mitri apavi ir labvēlīga vide infekcijām, turklāt regulāri slapjas kājas var izraisīt arī citas veselības problēmas, piemēram, izprovocēt saaukstēšanos.

"Elpojoša" materiāla izvēle

Labākā izvēle būs tie slēgtie apavi, kas ļauj pēdām “elpot” un mazina to svīšanu, piemēram, āda vai zamšs. Tikpat svarīga ir arī zeķu izvēle – pēdas novērtēs, ja tiks nēsātas kokvilnas, nevis sintētiska materiāla zeķes. Ja pēdas mēdz pastiprināti svīst, periodiski var lietot specializētos dezodorantus, kas mazina svīšanu un novērš mikrobu rašanos apavos.

Regulāra kāju mazgāšana

Atbrīvošanās no ādas sabiezējumiem

Situācijās, kad izveidojies ādas sabiezējums, to ieteicams noņemt ar abrazīvu pēdu vīli. Pēdas jāapstrādā sausas, nevannotas un pēc procedūras veikšanas jāieziež ar krēmu. Ja sabiezējumi izveidojušies biezā slānī, no tiem jāatbrīvojas pakāpeniski. Svarīgi nepārspīlēt ar ādas sabiezējumu likvidēšanu - pārāk strauji atbrīvojoties no sabiezējušās ādas, pastāv risks savainot ādas dziļākos slāņus, kas savukārt padarīs pēdas jutīgākas, vieglāk ievainojamas un uzņēmīgākas pret infekcijām. Lai nepanāktu pretēju efektu, nedrīkst aizmirst par higiēnas ievērošanu - pēdu vīli nevajadzētu izmantot ilgāk par diviem mēnešiem, jo raupjās virsmas ir ļoti labvēlīga vide mikrobu un sēnīšu infekciju attīstībai.