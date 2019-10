Vecrīgā pieķerts izvirtis futbola fans, kas savu "mantību" neesot varējis noturēt biksēs

Rīgas pašvaldības policija informēja, ka sestdienas naktī Rīgas pašvaldības policija saņēma ziņas no videonovērošanas centra darbiniekiem, kuri bija piefiksējuši četru vīriešu kompāniju un to, kā viens no vīriešiem, brīdī, kad viņiem gāja garām sievietes, novilka bikses un "kārtīgi izrādīja savu mantību".