Pasargā sevi un partneri! Seksuāli transmisīvās slimības - kas par tām būtu jāzina vīriešiem?

Seksuāli transmisīvās slimības (STS) var kļūt par nepatīkamu un kaunpilnu noslēpumu, īpaši tad, ja cilvēks nav informēts par to, kā šīs slimības izpaužas un kā rīkoties to gadījumā. Par STS un to izpausmēm tieši vīriešiem stāsta SIA "Veselības centrs 4" filiāles "Dermatoloģijas klīnika" dermatovenerologs Egīls Zvagūzis.