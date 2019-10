"Ērkšķu" šovu emocionālā izbalsošanā pamet pirmā dalībniece

To, kura dosies mājās, tradicionāli lemj gan eksperti, kuri plecu pie pleca strādājuši ar dalībniecēm, gan pašu meiteņu balsojums. Ņemot vērā dalībnieču sniegumu un ieinteresētību piedalīties projekta piedāvātajās nodarbībās, eksperti šoreiz pirmo vietu piešķīra tetovētajai Olgai, uzlielot gan viņas aktīvo iesaistīšanos nodarbībās, gan sirsnīgo attieksmi pret apkārtējiem. Savukārt pašas dalībnieces bija teju vienisprātis – mājās būtu jādodas kauslīgajai Marijai.

Tāpat Bukums atklāja, ka šoreiz dalība projektā beigusies Elvijai, kura uz “Ērkšķiem” bija nākusi, jo nejūtas novērtēta un mīlēta. Jaunā sieviete par visu vairāk vēlas gūt pārliecību par saviem spēkiem un atrastu sev piemērotāko nodarbošanos. “Elvij, tu esi fantastisks cilvēks, brīnišķīga meitene, kurai pietrūka tikai šī mazā impulsa. Tev ir visas kvalitātes, kuras ir vajadzīgas pasakainai dzīvei. Tev ir vismazākais punktu skaits, jeb patiesībā to – nav. Tu projektā biji vairāk kā vērotāja,” meitenei sacīja Bukums.

Īpaši emocionāls izvērtās brīdis, kad Olga pārējām dalībniecēm nolasīja Elvijas rakstīto vēstuli projektu uzsākot: “Pēc desmit gadiem man būs divi skaisti bērni, kam tiks tā mīlestība, kas netika man no mammas. Bet arī neskatoties uz to, kā mammīte pret mani izturējās, es viņu tāpat mīlēšu. Saistībā ar manu pārējo ģimeni, es ceru, ka pēc desmit gadiem būšu pierādījusi to, ka es varu sasniegt visu ko es vēlos!”