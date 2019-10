"de facto": Latvijas dalībai EXPO 2020 draud izgāšanās

Pat darbu grafiks no Ekonomikas ministrijas (EM) puses neesot apstiprināts "tā neatbilstošās kvalitātes dēļ". Nākamnedēļ valdība lems, ko darīt tālāk.

"Politiski mēs vēlamies piedalīties - mēs varētu reprezentēt mūsu valsti un iekarot jaunus tirgus. Attiecībā uz administratīvo procesu, šo procesu vada valsts sekretārs. Līdz ar to viņš ir atbildīgs par tās norises turpināšanu vai arī neturpināšanu, pamatojoties uz objektīviem iemesliem," raidījumam norādīja ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro (KPV LV).

"Ir tāds teiciens: "Vostok delo tonkoe" [Austrumi – smalka lieta]. Tajā tirgū ir savas īpatnības. Līdz ar to LTRK pieredze atšķiras no tā, kā viņi ir strādājuši citos Expo gadījumos.

Iet lēnāk, ir sadārdzinājumi - tie parādās no tiem piegādātājiem, kas tur ir uz vietas. Tādi nepatīkami pārsteigumi. Tie nāk vairākās jomās. Līdz ar to mēs ar viņiem visiem neesam tikuši galā," skaidro EM valsts sekretārs Ēriks Eglītis.

Jau pašu meta konkursu aizsāka skandāls. Latvijas Arhitektu savienība aicināja biedrus tajā nepiedalīties. Iemesls - tas neatbilda labai konkursu praksei un to uzskatīja pat "par spilgtu neizpratnes un necieņas izpausmi, vēlmi uz radošo profesiju pārstāvju rēķina labot citu personu nekompetences un neizdarības rezultātu".

Tagad par to, kurš atbildīgs par iespējamo naudas izšķērdēšanu, lemj tiesa. Uz apsūdzēto sola arī ierēdnis, citi kolēģi saņēma sodus no ministrijas vadības. Līdz ar to pārējās amatpersonas tagad esot īpaši piesardzīgas.