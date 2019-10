Cik Latvija ir gatava piemaksāt, lai lielie kino grandi pie mums rautos uzņemt filmas?

"Teju ikkatrs šeit spēj sazināties angļu valodā. Ir ļoti ātrs internets. Jūs paralēli varat turpināt savas biznesa lietas Ņujorkā… To saku pilnīgi atklāti, šeit ir labāks savienojums nekā manās mājās Losandželosā Ietaupiet naudu, dodieties uz Latviju, lai pārliecinātos par to paši," saka Ritmanis.

Galvenās priekšrocības, ieguvumi, āķis, kas tiek izmests filmu veidotājiem no citām valstīm ir sekojoši: iespēja attēlot pilnu gadalaiku gammu, šeit var atrast elementus no jebkuras Eiropas pilsētas, filmēšanas sistēma darbojas kā ieeļļota, kā arī iespējas saņemt līdzfinansējumu. Tam apliecinājums nule dienasgaismu ieraudzījušais Holandiešu seriāls "Heirs of the night", kas tapis sadarbībā ar Latvijas kompāniju "Tasse film".