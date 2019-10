225 kilometrus no Sandjego pilsētas Kalifornijā atrodas ciemats, kuru tā iedzīvotāji ir nodēvējuši par pēdējo brīvības bastionu ASV. Lai arī ciemata iedzīvotāji dzīvo bez ūdens un elektrības piegādes, viņi uzskata, ka šāda eksistence ir jēgpilnāka par modernās sabiedrības piedāvāto komfortu.

"Slab City" ir bijusī militārā bāze Kalifornijas tuksnesī, kas jau kopš pagājušā gadsimta 40. gadiem ir kļuvusi par patvērumu tūkstošiem cilvēku, kas ir bijuši spiesti vai izvēlējušies vadīt savu dzīvi ārpus sabiedrības redzesloka. Ciemats, kas atrodas netālu no Meksikas robežas, ir publisks īpašums un tajā, atkarībā no gadalaika, uzturas starp 100 un 4 000 iedzīvotāju.

FOTO: Reuters / Scanpix

Vairums no "Slab City" iedzīvotājiem šeit paliek tikai ziemas mēnešos, kad ASV ziemeļos plosās ziema - šie cilvēki tiekot saukti par "ziemas putniem". Tiesa, "Slab City" ir arī aptuveni 100 pastāvīgo iedzīvotāju - lielākoties tie ir cilvēki ar ļoti zemu ienākumu līmeni. Tā kā tuvākajā apkaimē nav neviena uzņēmuma, šie cilvēki pārsvarā pārtiek no dažādiem pabalstiem un naudas, kas iegūta no tūristiem pārdotajiem nieciņiem.

FOTO: Reuters / Scanpix

Tā kā "Slab City" nav oficiāla statusa, neviens no tur mītošajiem cilvēkiem nemaksā īpašuma nodokļus un īri - ciematā var apmesties jebkurš, kas vien to vēlas. Ciemata iedzīvotāji mēģina izdzīvot ar minimāliem līdzekļiem. Ciematā ļoti izplatīta ir bartera sistēma - cilvēki saņem sev vajadzīgās lietas apmaiņā pret citām lietām un pakalpojumiem.

FOTO: Reuters/ScanPix

"Pēdējā brīvā pilsēta ASV" - šie vārdi ir kļuvuši par ciemata oficiālo moto un devīzi, kas sagaida ikvienu iebraukušos pilsētas viesi. Moto autors, vīrietis, kuru komūnā pazīst kā "Būvnieku Bilu", ciematā dzīvo jau kopš 1999. gada, kad viņš ir zaudējis darbu būvniecības firmā. Bils joprojām turpina izmantot savas celtniecības iemaņas, lai palīdzētu komūnas iedzīvotājiem - viņš, piemēram, ciematā mītošajiem ir uzbūvējis mūzikas skatuvi, uz kuras notiek dažādi iedzīvotāju izdomāti priekšnesumi.

FOTO: Reuters / Scanpix

Lai arī no ārpuses "Slab City" izskatās pēc parastas treileru un telšu pilsētiņas, patiesībā šī komūna ir izveidojusi savdabīgu infrastruktūru, kurā ir restorāni, kafejnīcas un naktsklubs, kā arī bibliotēka un pat golfa laukums.

FOTO: Reuters / Scanpix

Šī vieta gan nav tikai brīvdomātāju, mākslinieku un romantisku sistēmas noliedzēju mājas. "Slab City" ir kļuvis par patvērumu arī dažādiem "dzīves pabērniem" - cilvēkiem, kuri cieš no alkohola vai narkotiku atkarības, kā arī tiem, kas bēg no likuma. Komūnas locekļi uzstāj uz to, lai katrs no ciemata iedzīvotājiem cienītu otra individuālo brīvību, kas var nozīmēt arī to, ka cilvēki var raidīt brīdinājuma šāvienus pret nevēlamiem vai nezinošiem viesiem, kuri ir iemaldījušies viņu teritorijā.

FOTO: Reuters / Scanpix

Diemžēl, ne visi ciematā raidītie šāvieni ir domāti brīdinājumam. Tā kā brīvdomātāju komūnā dzīvo arī cilvēki, kuriem ir problēmas ar atkarībām un problēmas ar likumpaklausību, "Slab City" regulāri notiek dažāda smaguma pakāpes noziegumi. Kāds tūrists populārajā vietnē "Reddit" aprakstījis, ka viņu pilsētā burtiski vajājis bars ar apbruņotiem vietējiem, kuriem nav patikusi viņa izturēšanās.

Lai arī paša ciemata iedzīvotāji mīl domāt, ka uz viņiem neattiecas nekādi likumi, tā gluži nav. Lai arī "Slab City" nepieder nevienai pašvaldībai un pilsēta neiemaksā nodokļus valsts budžetā, likumpārkāpuma gadījumā likumsargi tik un tā izmeklē lietu un piemēro nepieciešamos soda mērus.

FOTO: Reuters/ScanPix

Noziedzība nav vienīgā problēma, ar kuru ir jāsaskarās šīs unikālās vietas iedzīvotājiem. "Slab City" atrodas tuksneša vidū, kas nozīmē ekstrēmi augstas temperatūras, turklāt ciematā nav ūdensapgādes - dzeramais ūdens ir jāieved no tuvākās pilsētas un nomazgāties ir iespējams tikai karstā avota ūdenī. Komūnas iedzīvotājiem, kuru starpā ir arī bērni, tāpat ir pārmetuši dzīvi antisanitāros apstākļos - ciematā, kurš ir apdzīvots jau vairāk kā 50 gadus, nekad nav bijusi ne kanalizācijas sistēma, ne atkritumu izvešana.

FOTO: Reuters / Scanpix

Neskatoties uz skarbajiem dzīves apstākļiem, "Slab City" netrūkst arī skaistuma. Par vienu no populārākajām tūristu atrakcijām ir kļuvušas ciemata krāšņās mākslas instalācijas, kuru spožākā pērle viennozīmīgi ir "Pestīšanas kalns" - mākslinieka Leonarda Naita mūža darbs. Tāpat par vienu no jaukākajiem komūnas pasākumiem varētu uzskatīt ciemata ikgadējo "izlaidumu" - pasākumu, kurā visi iedzīvotāji svin vasaras tuvošanos, kas daudziem no pilsētas iedzīvotājiem nozīmē atgriešanos citos štatos.

FOTO: Reuters / Scanpix