Ostapenko ievērojami pakāpjas pasaules rangā

Pirmās trīs vietas aizvien ieņem attiecīgi Ešlija Bārtija no Austrālijas, čehiete Karolina Plīškova un Naomi Osaka no Japānas. Karjeras rekordu piedzīvojusi kanādiete Bjanka Andresku, viņai seko rumāniete Simona Halepa un čehiete Petra Kvitova, visām pakāpjoties par vienu vietu. Trīs pozīcijas ieguvusi septītajā vietā esošā Belinda Benčiča no Šveices, viņai seko Jeļina Svitoļina no Ukrainas, kura zaudējusi četras pozīcijas, bet devītā aizvien ir pieredzējusī Serēna Viljamsa. Nīderlandes sportiste Kiki Bertensa zaudējusi divas pozīcijas, noslēdzot labāko desmitnieku.