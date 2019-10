Kurš vainīgs? Andris Kivičs paskaidro, kādēļ atcēlis viņa un Skulmes koncertu

Kā izrādās, koncerts atcēlies, jo ir "nobrukušas" vizuālās projekcijas, kas bijušas svarīga pasākuma sastāvdaļa. Par to mākslinieki uzzinājuši vien vakar, 22. oktobrī, kad bija jānotiek mēģinājumam.

"Mums bija paredzēts vizuālais noformējums tam visam - video projekcijas, retrospekcija par to, kas ar mums ir noticis šī gada laikā. Bet tas zēns, kam bija uzticēts videoprojekcijas taisīt, ir visu salaidis dēlī un to nevar izlabot ātrāk ka nedēļas laikā. Mēs vel domājām koncertu atcelt vai pārcelt, bet tā kā nebija skaidrs, uz kuru datumu tad pārcelt, mēs to atcēlām pavisam. Nauda par nopirktajām biļetēm jau faniem tiek atgriezta. Tagad mums jāmeklē jauns čalis, ar ko strādāt!" paskaidroja Kivičs.