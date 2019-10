Džefrijs Epsteins vienā no Manhetenas mājas vannas istabām turēja gleznu ar kailu sievieti. Tā ir tā pati vannas istaba, kurā viņš izvarojis Dženiferu Araozu , kad viņai bija 15 gadu. Araoza arī tiesā sacīja, ka Epsteins viņai akta laikā stāstījis, ka Dženifera izskatās kā sieviete ar mazajām krūtīm citā portretā tajā pašā vannas istabā.

Namā uzieta arī grāmata "SlaveCraft: Erotiskā servitūta ceļveži", kuru 66 gadus vecais finansists lika interneta iepirkšanās grandam "Amazon" piegādāt uz to pašu Palmbīčas pludmales savrupmāju, kur viņš, domājams, arī veda jaunas meitenes, lai tās ļaunprātīgi izmantotu.

Epsteins tika arestēts jūlijā, pamatojoties uz aizdomām, ka viņš vismaz no 2002. līdz 2005. gadam ir seksuāli izmantojis desmitiem meiteņu, no kurām dažas bijušas jaunākas par 14 gadiem. Izmeklētāji, kas veica kratīšanas orderi viņa Manhetenas savrupnamā, atklāja kailfoto krājumus, kuros bijušas nepilngadīgas meitenes.

Epsteina dzīvesvieta Ņujorkā nebija "tikai bagātnieka villa". Pirmkārt, to rotāja individuāli ierāmēti acāboli un melns izbāzts pūdelis. Epsteinam piederēja arī glezna, kurā attēlots, kā viņš pats stāv cietuma pagalmā.

Epsteinam savulaik viņa savrupnamā stāvēja šaha galdiņš ar pielāgotām figūriņām, kas bija viņa darbinieki, no kuriem lielākā daļa bijušas sievietes. Protams, jau pieminētā vannas istaba, kur no lustras karājās cilvēka izmēra lelle, kas izskatās kā kaila sieviete.

Mazāk ir zināms par viņa Palmbīčas villas interjeru, lai gan policijas pārstāvji stāstījuši, ka viņi šajā mājā redzējuši pie sienām pieliktus neskaitāmus sieviešu kailfoto. Fotoattēli no 2005. gada meklēšanas ordera atklāj, ka pie sienas bijis piestiprināts kails sievietes torss, gleznas ar sievietēm ar izplestām kājām, kā arī kailu muskuļotu sieviešu gleznas.

Pēc šī kratīšanas ordera izpildes Epsteins atzina savu vainu par prostitūcijas apsūdzībām 2008. gadā, lai izvairītos no bargākiem sodiem par cilvēku tirdzniecību. Tiek apgalvots, ka viņš turpināja ļaunprātīgi izmantot sievietes gan apsūdzības laikā, gan pēc cietumsoda Palmbīčā.

Turklāt viena no piecām apsūdzētajām, kura apsūdz Epsteinu par izvarošanu, tiesas sēdē sacīja, ka Epsteins viņai lika lasīt grāmatu ar nosaukumu "Masāžas manekeniem" pēc tam, kad sievieti seksuāli izmantojis.

Epsteins bieži vilinājis jaunas meitenes pie sevis, maksājot tām par it kā nevainīgām masāžām, kas bieži vien izrādījās erotiskas vai pat vardarbīgas.

Epsteinam patika tādas rokmūzikas kompozīcijas kā, piemēram, Van Halen dziesma "Hot for Teacher" un filmas "My Heart Belongs to Daddy" dziesma par meitenes veltījumu tēvam kā savam mīļākajam, liecina "Spotify" atskaņošanas saraksti.