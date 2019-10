Protestējot pret plānoto veselības aprūpes finansējuma apmēru, mediķi rīkos akciju "Viena diena bez ārsta"

"Pirmais pasākums notiks 29.oktobrī plkst.11, kad mēs rīkosim preses konferenci, kurā informēsim par to, kāda ir situācija citās Austrumeiropas valstīs, kur ir līdzīgs budžets un līdzīga situācija veselības nozarē kā Latvijā, bet jautājumi tiek risināti citādi un finansējums veselības aprūpei tiek atrasts," sacīja Aizsilniece.

Viena no šādām akcijām, ko organizēs LJĀA un LMA ar LĀB atbalstu, būs "Viena diena bez ārsta", lai parādītu to, kā sabiedrība jutīsies, ja vienu dienu savās darba vietās nebūs sastopami daudzi ārsti, jo tas ir tas, kas notiks, ja netiks mainīta veselības aprūpes finansēšanas politika, uzsvēra LĀB prezidente.

Kā vēstīts, Ministru kabineta 11.oktobrī apstiprinātais likuma "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022. gadam" projekts paredz, ka 2022.gadā valsts veselības aprūpes finansējumam tiks atvēlēti vien 3,3% no prognozētā iekšzemes kopprodukta (IKP).

Salīdzinājumam - atbilstoši VM sniegtajai informācijai, valsts budžeta izdevumi veselības aprūpes nozares finansējumam 2019.gadā ir 3,9% no IKP. Vidēji Eiropas Savienībā (ES) valsts veselības aprūpei atvēl 7% no IKP, bet Lietuvā un Igaunijā - vairāk par 5% no IKP.