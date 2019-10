"Viņš mani iznīcināja." Parabobslejiste Annija Krūmiņa atklāti par savu rūgto attiecību pieredzi

Vīrietis, ar kuru Annijai reiz bijušas attiecības, viņu krāpis ar citām sievietēm un pats nav bijis spējīgs to viņai atklāt. “Es no vienas puses it kā turējos pie šīm attiecībām, bet no otras puses es biju pilnīgi akla, jo es neredzēju, ko es sāpinu,” atceras jaunā sieviete. “Ar šo sarunu es vēlos tev pateikt to, ka ir jau tik viegli uzlikt vai nu tās rozā brillītes vai aizvērt actiņas un lidot pa mākoņiem. Bet patiesībā, kādā brīdī vienalga tu piezemēsies. Ja tu ļausi vīriešiem darīt sev pāri, ja tu ļausi arī bērniem no tā ietekmēties, tad tajā brīdi tu vairs nemīli sevi, ja tu vīrietim atļauj sev darīt pāri. Un tu tad nemīli arī savus bērnus,” sacīja Annija.