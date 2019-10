"Tu vienmēr paliksi spožs, lai arī kurp Tu esi devies." Kolēģi un draugi piemin pāragri mužībā aizgājušo Mārtiņu Ķibildu

No televīzijas raidījumu vadītāja atvadījušies viņa kolēģi no "VFS Films" studijas. Viņi raksta: "Mūsu viena no dedzīgākajām liesmām ir pārdegusi un izdegusi. Mārtiņ, mums Tu vienmēr paliksi spožs, lai arī kurp Tu esi devies".