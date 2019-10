Par kukuļņemšanu sodītais Strancis Rīgas domi pārstāvēja Mežaparka estrādes projektā

Rīgas domes priekšsēdētājs Oļegs Burovs norāda, ka izvēlējies Pēteri Stranci pateicoties viņa biogrāfijai. "Tieši tā. Un es nekļūdījos, kad es to teicu. Pateicoties tiem labiem posmiem no viņa biogrāfijas. Par kādu reputāciju mēs runājām? Kukuli viņš ņēma, nu pirmkārt par to ir tiesa. Viņš par to saņēma sodu. Šobrīd nav nekāda lieta, ka viņam kaut kas ir piedāvāts nav ne iepirkumi ne kas," skaidro Burovs.