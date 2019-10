Vai mājdzīvnieku nepieciešams attārpot arī gada aukstajā laikā? Kas jāņem vērā mīluļa saimniekam

Cik bieži ir jāveic attārpošana?

Attārpošanu vēlams veikt katru ceturksni, apmēram četras reizes gadā, jo parazītus un to oliņas dzīvnieks var iegūt ne vien no pastaigām mežā un parkos, bet arī, piemēram, no saimnieka vai ciemiņu apaviem. Tas īpaši aktuāli ir mājas kaķu saimniekiem, kuru mīluļi var dabūt dažādus parazītus jebkurā saskarsmē ar ārpasauli, mīlulim pat neizejot no mājas.