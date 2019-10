Kādi aksesuāri sunim nepieciešami gada tumšajā laikā? Atbild eksperte

"Cilvēkiem diennakts tumšajā laikā atstarotāja nēsāšana ir obligāta. Tas, ka suņiem šāds regulējums vēl nav ierakstīts likumā, nenozīmē to, ka mums nevajadzētu domāt par savu mīluļu drošību.

"Ja cilvēks pārvietojas ar mīluli pavadā, jāatceras, ka starp suni un viņa saimnieku ir vismaz trīs līdz pieci metri - vērā ņemams attālums. Pagalam nelāgi, ja suns ir melns - ja šāds mīlulis izdomā aizbēgt, to ir praktiski neiespējami pamanīt," atklāj eksperte.

Viņa uzsver, ka tāpat arī jāņem vērā mūsu līdzcilvēku drošība un komforts - ir cilvēki, kuri bīstas no suņiem, tādēļ viņi noteikti nebūtu laimīgi par to, ka no tumsas pēkšņi izlec kāds ķepainis. Gluži tas pats attiecas arī uz citiem cilvēkiem, kas ir izveduši pastaigā savus mīluļus, kas, piemēram, ne pārāk labi satiek ar citiem suņiem.