"Prāta vētra" radījusi kopīgu dziesmu ar populāro Lietuvas grupu "Daddy Was A Milkman"

31. oktobrī dienas gaismu ierauga sen gaidīts kopprojekts, kurā apvienojušās populāras divu kaimiņvalstu grupas – Lietuvas “Daddy Was A Milkman” un Latvijas “Prāta vētra”. Abu grupu sadarbības rezultātā radiostaciju programmās un digitālajās mūzikas straumēšanas platformās nonāk dziesma “This Is How I Feel”.