Paplašina programmu, kuras ietvaros bērniem stāstīs par seksuālās vardarbības riskiem

"Ikvienam no mums ir jāapzinās, ka bērnu seksuāla izmantošana mūsdienās ir reāls un pieaugošs risks, un no tā pilnībā nevar būt pasargāts neviens. To slēpj varmāka, un, ja neviens nav runājis ar bērnu par viņa personisko drošību un tiesībām pateikt "nē", pēc palīdzības nevēršas arī upuris - noziegums paliek neredzams,” uzsver "Centrs Dardedze" preventīvā centra vadītāja Agnese Sladzevska.