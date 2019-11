Sedokova un Timma atklāti par dziļajām jūtām vienam pret otru

Сегодня, в 5 утра, он прилетел после очень сложной игры. В 12 мы были на студии. Вместе. Теперь, я знаю, что по настоящему важно и что значит быть для кого-то по настоящему важным. Я каждый день молю Бога дать нам силы. Быть мудрее, быть терпеливее, не обращать внимание на то, что на самом деле совсем не нужно. Дать мне силы не облажаться и не испортить это чудо. Устоять против бурь и ветров перемен. Я все знаю про себя. Знаю, что моя жизнь не образец , который можно показывать детям, но, наверное, я все же сделала что то хорошее, ведь небеса наградили меня тобой. Ты человек, который сделал меня лучше. Ты - мой воздух , мое дыхание и моя гордость. Я всегда рядом. Ты мой инопланетянин ❤️

A post shared by ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) on Nov 1, 2019 at 6:33am PDT