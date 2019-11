"Microsoft": Saīsinot darba nedēļu par vienu dienu, darbinieku produktivitāte ievērojami pieaug

Eksperiments bija daļa no "Microsoft" projekta, kurā pētīts, kā veiksmīgi panākt līdzsvaru darbā un ikdienā un kā paaugstināt darbinieku kreativitāti un produktivitāti, nodrošinot viņiem elastīgāku darba laiku.

"Microsoft" nav pirmie, kas norādījuši uz produktivitātes pieaugumu, strādājot četras dienas nedēļā. Jaunzēlandes uzņēmuma "Perpetual Garden" dibinātājs Endrū Bārns iepriekš sacījis, ka veicis līdzīgu eksperimentu un atklājis, ka no četru darba dienu nedēļas iegūst gan uzņēmums, gan darbinieki. "Perpetual Garden" tagad ir pilnībā pārgājis uz šādu darba organizēšanas modeli.

Pētījumos atklājies, ka pieprasījums pēc īsākām darba nedēļām ir augsts. Pagājušajā gadā "Workforce Institute at Kronos and Future Workplace" veiktā pētījumā, kurā piedalījās teju 3000 darbinieku no astoņām valstīm atklājies, ka lielākajai daļai ideālā darba nedēļā būt ne garāka par četrām dienām.