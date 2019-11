Mārcis Vītols atzīts par FIBA Eiropas kausa nedēļas MVP

Feeling all kinds of spicy 🌶️ from beyond the arc, knocking down 7/7! 🥵



You've voted @bkventspils' Marcis Vitols as the M-V-P of #FIBAEuropeCup Gameday 2.



📊 26 PTS / 6 AST / 7/7 3P | 29 EFF pic.twitter.com/GYgQazWXgF