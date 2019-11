“GUNSnLASERS” piedāvājumā ir aktīvā atpūta - lāzerpeintbola, peintbola un airsoft spēles, kā arī izbraucienus ar elektrokartingiem kādreizējā Juglas manufaktūras ēkā. Andrejsalas parkā tika svinēti tādi pasākumi kā dzimšanas dienas, vecmeitu un vecpuišu ballīte, korporatīvie pasākumi u.c., radot cilvēkiem vienu no baudāmākajiem un neaizmirstamākajiem piedzīvojumiem. Tagad uzņēmums turpinās priecēt savus klientus jaunā aktīvās atpūtas parkā Pārdaugavā, Šampētera ielā 1.

Atdzīvojas vecā manufaktūras rūpnīca

Muižas zeme

Vēsture stāsta, ka mikrorajona nosaukums radies no Šampētera muižas, kas piederējusi Baltijas vācu muižniekam un Rīgas vācu teātra dibinātājam Oto Hermanim fon Fītinghofam. Pirms tam muiža dēvēta par Prestinga muižu, pateicoties tās iepriekšējiem saimniekiem. Muižai apkārt esošā zeme neesot bijusi auglīta, tomēr muižniekiem iezdevies to apstrādāt, kā arī ienākumi gūti no turpat esošā krodziņa.