Sumbajevs draugiem stāstīja, ka viņam patīkot filma "Catch Me If You Can" ("Noķer mani, ja vari"), kurā izveicīgs krāpnieks vienmēr ir soli priekšā izmeklētājiem. Pēc tam, kad Sumbajevu 2015. gadā izsludināja starptautiskajā meklēšanā, viņš Šiškinai ik pa laikam par sevi atgādināja gluži kā filmas galvenais varonis. Viņš no Krievijas aizbēga uz Melnkalni, bet pēc tam uz Turciju un vēlāk - Gruziju. Viņš zvanīja izmeklētājai no dažādiem numuriem un rakstīja ziņas no anonīmiem kontiem.