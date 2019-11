Noskaties video! Celtnieku brigāde ar ekskavatorā iesēdinātu kolēģi izglābj ledū ielūzušu suni

FOTO: Ekrānuzņēmums no video

Celtnieki izglāba suni no Šartašas ezera Jekaterinburgā. Naktī viens no strādniekiem iekāpa ekskavatora kausā, lai no ūdens izvilktu sasalušo un novājināto dzīvnieku, vēsta portāls "Postimees".