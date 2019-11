Raidījums: Aizdomas par šaubīgu viessstrādnieku shēmu RD būvobjektā

Pasūtītājs "Rīgas pilsētbūvnieks" skaidro, ka atbild tikai par to, lai celtniecība notiktu, ievērotu būvnormatīvus, bet tas, vai nomaksāti visi nodokļi, nav viņu kompetence. Ģenerāluzņēmējs "Velve" Latvijas televīzijai paskaidroja, ka par to, kā darbiniekus piesaistīja konkrēts apakšuzņēmējs, nav zinājuši.

"Mūsu objektos nereti tiek nodarbināti viesstrādnieki, tādēļ pastāvam uz to, lai piesaistītie apakšuzņēmēji un viņu sadarbības partneri strādātu, ievērojot godīgas uzņēmējdarbības principus, tostarp nodarbinātu darbiniekus atbilstoši likumā noteiktajai kārtībai, kas līdz šim no apakšuzņēmēju puses arī ticis ievērots. Tā ir tieša darba devēja atbildība. Par to, uz kādiem nosacījumiem apakšuzņēmēja izvēlētais darbu veicējs "Aris Būve" piesaistījis viesstrādniekus, neesam informēti," skaidroja "Velve" īpašnieka AS "MN Holding" Mārketinga un komunikāciju vadītāja Ieva Šaripo.