Drīzumā katra jaunā mašīna Eiropas Savienībā tiks aprīkota ar alkometru

Jaunā alkometru sistēma katrā mašīnā nozīmēs to, ka vadītājam pirms braukšanas uzsākšanas būs jāizmēra alkohola koncentrācija izelpā. Ja izelpā alkohols netiks konstatēts, vadītājs varēs uzsākt braukšanu, savukārt, ja tiks konstatēta alkohola klātbūtne, mašīnu nevarēs iedarbināt.

Līdzīgi kā to paredz likums, alkometrs pēc nejaušības principa izvēlēsies laika periodu, kad piedāvāt otrreizējo pārbaudi. Šis domāts, lai "dzērājšoferis" nevarētu pasaukt "iepūst trubiņā" kādu no saviem draugiem, kurš nav dzēris.

Tā kā šāda mašīnas iejaukšanās tās vadīšanā var būt bīstama, ES izveidoja kompromisu – ātruma ierobežošanas sistēma drošības jostas signālam līdzīgā manierē ziņos par to, ka vadītājs vai vadītāja pārkāpj atļauto braukšanas ātrumu. Mašīna noteiks pareizo braukšanas ātrumu uz konkrētā ceļa pēc GPS izsekošanas ierīcēm un iebūvētiem ceļa zīmju radariem.

Kopumā ES pieņēmusi 30 jaunus automašīnu, kravas mašīnu un busiņu drošības standartus. Daži no šiem standartiem iekļauj sistēmas, kas ļaus mašīnām noteikt vadītāja koncentrēšanās spējas vai to, ka viņš vai viņa sāk pamazām iemigt. Automātiskā avārijas bremze arī būs viens no jaunajiem standartiem.