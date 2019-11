Linda Mūrniece dalās vaļsirdīgā stāstā par to, kā tikusi izmantota no vīrieša puses

"Viss sākas mīlīgi. Apsolījās atnest tieši to kafiju, ko vēlos. Kavēja laiku ar sarunām. Tomēr.... Jau tajā pašā vakarā gribēja iet uz veikalu pēc sava dzēriena pudeles, lai par to nav jāmaksā restorānā, kur plānotas vakariņas. Taupīgs – apsveicami – bet ne jau pirmajā vakarā, kad plāno šarmēt meiteni… Samaksāju par savu un viņa dzērienu, jo negribēju draugiem, kas izmaksāja vakariņas, parādīt, ka esmu sapinusies ar skopuli (piekrītu – mana vaina – nav ko iekulties tādās situācijās).

Jau nākamajā dienā (un tā visu dienu) manā telefonā iekrita viņa bērnu bildes – pulciņos, mašīnā, uz ielas, utt. Mulsu, baidoties aizvainot un teikt, ka to nevēlos. Man patīk bērni un arī viņu bildes – pamatā gan savu vai ģimenes draugu. Uzrakstīju, ka man ir sāpīgas atmiņas no iepriekšējām attiecībām, jo no tām pietrūkst tieši bērnu un būtu labi respektēt, ka otrajā dienā nevēlos tikt iepīta attiecībās ar viņa bērniem. Jā – un arī bērniem laikam būtu labi saprast, kas tā par tanti, kam sūta viņu bildes… Kur nu vēl bērnu mammai….